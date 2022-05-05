Сколько дней в Азербайджане сохранится нестабильная погода
Сформировавшийся на юге Турции циклон постепенно движется на восток и начинает углубляться. Об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.
«В настоящее время продолжается процесс достижения циклоном максимальной стадии развития. Северо-западный ветер в Баку и на Апшеронском полуострове усилился до 25-30 м/с», - добавила она.
По словам У.Тагиевой, неустойчивая погода и сильный ветер будут наблюдаться на территории страны в ближайшие два дня, а с 8 мая ветер постепенно начнет стихать.
Начальник службы также отметила, что до конца первой декады мая в Азербайджане сохранится дождливая погода, ожидаются грозы, с перерывами будут идти дожди, местами – интенсивные ливни, град, в высокогорных районах – снег.
«В связи с интенсивными осадками ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных районах – кратковременные наводнения и селевые потоки», - сказала она.