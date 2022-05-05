Дорожная полиция Азербайджана о жалюзи в автомобилях

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана распространило информацию об использовании жалюзи в автомобилях.

В сообщении говорится, что, учитывая актуальность обсуждений среди населения в последние дни в связи с использованием покрытий на задних боковых стеклах автомобилей, а также распространение вводящей в заблуждение информации в интернет-СМИ, Управление дорожной полиции считает необходимым довести до внимания общественности следующую информацию.

Так, согласно требованиям действующего в стране стандарта, светопропускаемость стекол, обеспечивающих обзор для водителя в легковых автомобилях, должна составлять не менее 75% для ветрового стекла и 70% – для боковых стекол. С учетом климатических условий Азербайджана, использование жалюзи, изготовленных промышленным способом, разрешено ежегодно с 1 мая по 15 ноября на задних боковых стеклах транспортных средств. При регистрации и техосмотре должно быть обеспечено соответствие технического состояния и оснащения транспортных средств вышеуказанным нормам и правилам безопасности.