Президент РФ Владимир Путин сделает Западу предупреждение о «Судном дне» на параде в честь Победы во Второй мировой войне. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Путин выступит на Красной площади перед парадом войск, танков, ракет и межконтинентальных баллистических ракет.

По сообщению Минобороны РФ, в параде примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160 и, впервые с 2010 года, командный самолет Ил-80 «Судного дня», который будет перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны.