Байден подпишет новый пакет военной помощи Украине на $100 млн

Президент США Джо Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет поставок вооружений для Украины на сумму не менее $100 миллионов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию трех американских чиновников.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что этот пакет, скорее всего, будет включать больше боеприпасов для таких вооружений, как гаубицы.

4 мая в Пентагоне заявили, что почти все 90 гаубиц, обещанных США Украине, уже доставлены по назначению.