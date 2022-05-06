Сербия обещает «сильный ответ» Косово

Сербия даст сильный дипломатический и политический ответ, как только непризнанное Косово нарушит Вашингтонские соглашения. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

«В тот же день, когда они [власти непризнанного Косово] скажут, что Вашингтонские соглашения не работают, мы покажем ответ суверенной и независимой страны, какой является Сербия, согласно с конституцией Республики Сербии. И увидите в тот день, что мы вам покажем, а затем продолжим ускоренную работу над отзывом признания косовской независимости. Наш ответ будет серьезным, ответственным и очень сильным», - заявил президент.

«Мы понимаем, что их [власти непризнанного Косово] это не интересует, потому что у них есть большие силы в качестве защитников. Они [Западные страны] их [Косово] и создали, раскачивают их, хранят это свое дитя, даже когда они вот так нагло и высокомерно себя ведут. Наш ответ будет намного сильней, чем они думают. Это не будет касаться сообщения, как в 2008 году, или оружия, это будет касаться нашего сильного дипломатического наступления, и, поверьте мне, мы покажем зубы намного сильней, чем они думают. Это касается политики, дипломатии и ничего другого», - подчеркнул Вучич.