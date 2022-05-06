Мурад Самедов, собкор 6 мая 2022, 23:25

Россия может активизировать наступательные действия на юге Украины, а также создать сухопутный коридор в Приднестровье. С таким заявлением накануне выступил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник. «Очевидно, что в планах России не только восток, но и юг Украины. Вероятно, оккупант постарается создать сухопутный коридор еще и в Приднестровье. В частности, такие заявления звучали из уст отдельных российских военачальников. И хотя по состоянию на сегодняшний день Кремль это официально не комментирует, подобные информационные вбросы просто так не появляются. Совершенно очевидно, что Москва будет пытаться захватить как можно больше украинских территорий», - отметил Мотузяник.

В Украине прекрасно понимают угрозу открытия второго фронта из Приднестровья в направлении Одессы. Различные украинские эксперты в беседе с haqqin.az не скрывали тот факт, что Киев неофициально обращался к Кишиневу с просьбой дать разрешение на зачистку территории Приднестровья от российских и пророссийских войск, с целью устранить дополнительную угрозу, нависшую над Одессой. Впрочем, подобные заявления уже начали звучать и на официальном уровне. Накануне советник главы МВД Украины Виктор Андрусив выразил сожаление в связи с тем, что Киев не может вторгнуться в Приднестровье без разрешения властей Молдовы. «Мы, к сожалению, не можем вторгнуться в Приднестровье… Не можем этого сделать без разрешения Молдавии», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, вторжение в Приднестровье для Киева «было бы хорошей возможностью получить обменный фонд, чтобы, в том числе, обменивать ситуацию в Приднестровье на Мариуполь».

Если взглянуть на политическую карту региона, то Приднестровье представляет из себя тонкую территорию. Средняя ширина этой полоски земли составляет всего 10-12 километров. Ни для кого не секрет, что для захвата Приднестровья набравшимся опыта ВСУ понадобится лишь трехчасовой марш-бросок. По разным данным, вооруженные силы ПМР имеют численность от 7,5 до 15 тысяч человек. Вероятно, такой разброс в числах связан с разными методами подсчета, учитывающими или игнорирующими разные структуры. Набор в армию осуществляется как по призыву (срок службы 1 год), так и по контракту. В военное время может быть использован резерв численностью до 80 тысяч человек. Основу армии составляют четыре мотострелковые бригады, в т.ч. одна гвардейская. Бригада включает три мотострелковых батальона четырехротного состава. Также в ее состав входят минометная батарея, инженерный взвод и другие подразделения. Кроме мотострелковых бригад в сухопутных войсках имеются четыре батальона специального назначения и различные подразделения обеспечения. Сухопутные части располагают существенным числом бронетехники, однако речь идет только о машинах старых типов. К эксплуатации пригодно до 15-20 основных танков и порядка 100-200 бронетранспортеров. Артиллерийские подразделения эксплуатируют десятки буксируемых и самоходных орудий, большое число минометов и до 30-40 систем залпового огня БМ-21. Пехота вооружена реактивными гранатометами и противотанковыми комплексами. Зенитные средства представлены старыми установками ЗСУ-23-4 и ПЗРК.

В прошлом ПМР смогла сформировать немногочисленные военно-воздушные силы. В их распоряжении были самолеты Ан-2, Ан-26 и Як-18. Также имелись многоцелевые вертолеты Ми-2 и Ми-8. Общее количество техники – не более 25-30 ед. Однако, состояние этих машин и количество готовых к эксплуатации неизвестны. Иными словами, армия этого сепаратистского образования не сможет противопоставить хорошо обученной и вооруженной украинской армии ровным счетом ничего. Стоит также отметить, что на территории Приднестровья также размещены российские войска. Некогда входившие в 14-ю общегвардейскую армию силы переведены Оперативную группу российских войск в ПМР. По разным данным, численность этой группы не превышает 2,5-3 тысячи человек. В состав группы входит два отдельных гвардейских мотострелковых батальона – 82-й и 113-й. Они включают по четыре мотострелковые роты, гранатометный взвод, взвод управления, а также подразделения обеспечения. Мотострелковые батальоны взаимодействуют с 540-м отдельным батальоном управления. К нему относятся штаб, подразделения связи и другие структуры вспомогательного назначения.