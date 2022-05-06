Ранее в пятницу неизвестный бросил бутылку в окно здания и разбил окно, после жители дома при уборке осколков обнаружили в углублении стены фасада подозрительный предмет и вызвали полицию. Полиция осмотрела предмет и вызвала саперов.

Громкий хлопок прозвучал возле офиса МИА «Россия сегодня» в Берлине, где ранее был найден подозрительный предмет и работают саперы, сообщает РИА Новости.

Саперы приступили к работе около 19.20 (20.20 мск), примерно спустя полтора часа раздался громкий хлопок.

Как сообщил источник, близкий к полицейским кругам, был отделен детонатор от горючего вещества, проводятся работы по извлечению материалов. Их планируется направить на экспертизу. В течение часа на место прибудут сотрудники земельного криминального ведомства, дело, скорее всего, будет рассматривать департамент госбезопасности, заявил он.

Позже главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила в телеграм, что "берлинская полиция подтвердила, что в доме, где живут наши журналисты, было заложено взрывное устройство".