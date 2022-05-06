Джонсон призвал Макрона не вести переговоры с Россией на условиях Кремля

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал не вести переговоры на условиях России. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

«Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился убеждением, что Украина победит при поддержке необходимого уровня оборонительной военной помощи. Он настойчиво призывал избегать любых переговоров с россиянами на условиях, которые бы придали правдоподобности фальшивому нарративу Кремля относительно вторжения, но подчеркнул, что это решение зависит от украинского правительства», - говорится в сообщении.