Совет Безопасности ООН собрался на незапланированное заседание по Украине
Совет Безопасности ООН в пятницу на заседании принял заявление председателя по ситуации в Украине впервые после начала войны. Председателем СБ ООН в мае являются США.
«Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине», - говорится в тексте.
СБ ООН в принятом заявлении председателя Украине выразил поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по урегулированию украинского кризиса.
«Совет Безопасности выражает решительную поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения», - говорится в тексте.
Гутерриш приветствует первое совместное заявление Совета Безопасности по Украине и продолжит прикладывать все силы для спасения жизней и мирного урегулирования ситуации.
«Сегодня впервые Совет Безопасности единым голосом высказался за мир в Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться для того, чтобы заставить замолчать орудия и поддержать ценности Устава ООН. Я приветствую эту поддержку и продолжу предпринимать усилия по спасению жизней, уменьшению страданий и поиску пути для достижения мира», - говорится в сообщении, распространенном в пятницу офисом главы всемирной организации.