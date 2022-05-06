Совет Безопасности ООН собрался на незапланированное заседание по Украине

Совет Безопасности ООН в пятницу на заседании принял заявление председателя по ситуации в Украине впервые после начала войны. Председателем СБ ООН в мае являются США.

«Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине», - говорится в тексте.

СБ ООН в принятом заявлении председателя Украине выразил поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по урегулированию украинского кризиса.