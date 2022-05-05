Российские власти пытаются провернуть крымский сценарий на Херсонщине. Российские военные на фоне возможного «референдума» в Херсонской области удерживают и пытают около 500 человек. Об этом на брифинге заявила постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает 24 канал.

По словам Ташевой, на оккупированных территориях Херсона россияне удерживают и пытают в подвалах примерно 500 человек.

Представительница Владимира Зеленского в Крыму уточнила, что это происходит в Херсоне, Новоалексеевке и Геническе.