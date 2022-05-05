Россияне в Херсоне действуют по «крымскому» сценарию 2014 года представитель Зеленского
Российские власти пытаются провернуть крымский сценарий на Херсонщине. Российские военные на фоне возможного «референдума» в Херсонской области удерживают и пытают около 500 человек. Об этом на брифинге заявила постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, сообщает 24 канал.
По словам Ташевой, на оккупированных территориях Херсона россияне удерживают и пытают в подвалах примерно 500 человек.
Представительница Владимира Зеленского в Крыму уточнила, что это происходит в Херсоне, Новоалексеевке и Геническе.
Более того, российские солдаты работают по спискам. У них есть перечень активистов, которые участвовали в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, а также бойцов АТО.
Войска РФ приходят домой к таким людям и похищают их. Ташева подчеркнула, что идентичные действия Россия предпринимала во время аннексии Крыма в 2014 году.
«Это абсолютно такие же сценарии, которые мы видели в Крыму в 2014 году. Что они делали? Сначала заходили военные, затем зачищалось информационное поле, поле активистов, журналистов и т.д. Затем проводился так называемый «референдум», – рассказала представительница президента.