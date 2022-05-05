Федерации тенниса России и Беларуси исключили из состава ITF

Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин объявил, что ФТУ выступает за индивидуальное отстранение российских и белорусских теннисистов. Этот вопрос будет обсуждаться в будущем.

Решение было принято на конференции ITF. В результате тайного голосования 80% делегатов конференции поддержали исключение федераций стран-агрессоров из состава ITF, 20% высказались против.

Из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, осуществляемого при поддержке Беларуси, российские и белорусские теннисисты выступают в турнирах ATP и WTA под нейтральными флагами.

Также в этом году россиян и белорусов не допустили к участию на Уимблдоне.