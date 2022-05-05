Жителям Херсонской области дадут гражданство России
Жители перешедшей под контроль Вооруженных сил РФ Херсонской области будут иметь право на получение российского гражданства, сообщил «заместитель председателя военно-гражданской администрации региона» Кирилл Стремоусов.
"Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов", - сказал Стремоусов телеканалу "Херсон и Запорожье - 24".