Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 00:27

По сообщениям из Москвы, российская столица стала в последние дни невероятно чистой, красивой и безопасной. Закрашены все граффити и самодельные рисунки, новой краской сияют заборы и бульварные скамейки, со стен в подъездах и общественных туалетов исчезли привычно-похабные слова. При этом москвичи все равно перестали гулять даже в майскую погоду и, вообще, боятся выходить лишний раз из дома. А, выходя, проверяют свои телефоны и удаляют из них все сообщения и месседжи. Потому что вездесущая теперь полиция останавливает чуть ли не каждого, требует предъявить телефон, проверяет в нем всю информацию и, если находит слова «Украина», «война», «мир» или телефонные звонки в Украину, человека волокут на допрос в полицейский участок.

Поскреби любого русского и найдешь еврея На огромных первомайских транспарантах «МИР, ТРУД, МАЙ!», традиционно украсивших многие здания, слово «МИР» теперь закрашено, как провокационный синоним слов «Долой войну!». Поскольку за первые две недели после начала «спецоперации» из России уехали десятки тысяч человек (по данным МВД Грузии, с 24 февраля по 10 марта в страну приехало более 20 тыс. россиян), неудивительно, что в нынешней обстановке количество последующих эмигрантов засекречено. Однако поток беженцев не иссякает, а в ожидании скорого, чуть ли 9 мая, объявления всеобщей мобилизации даже усиливается, люди бегут на Запад по еще легальным каналам через Турцию, Азербайджан, Казахстан, Армению и даже Киргизию. По свежим подсчетам известного израильского демографа профессора Йорама Этингера, в ближайшие пять лет из России, Украины, Белоруссии и других европейских стран в Израиль репатриируется 500 000 человек, то есть по 100 000 ежегодно. А если учесть, что сейчас в Израиль ежедневно прилетает по тысяче и больше беженцев, то это еще весьма скромный прогноз. В связи с этим можно смело сказать, что древняя русская поговорка «поскреби любого русского – найдешь татарина» обновилась до «поскреби любого русского и найдешь еврея» – сегодня поиски еврейских корней стали в РФ настолько востребованы, что превратились в бизнес, за «неожиданно найденные» документы о еврейских бабушках чиновники ЗАГСов и государственных архивов уже берут до 50 000 долларов! Но есть, конечно, и чистые случаи. Так месяц назад, в начале апреля, получил гражданство Израиля 56-летний российский миллиардер Михаил Дмитриевич Прохоров.

Он прилетел из Швейцарии на своем самолете, как турист, и доказал документально, что согласно Галахе, он чистокровный еврей, так как еврейкой была его бабушка по материнской линии. Хотя возможно, что главным доказательством его еврейства стало то, что из всех российских олигархов только г-н Прохоров еще в январе этого года, то есть за полтора месяца до «спецоперации» и западных санкций против крупных российских корпораций, избавился от всех своих российских активов – продал свои доли в «Норникеле», «Уралкалии», инвестиционном фонде «ОНЭКСИМ» и компании «Полюс Золото», одном из крупнейших производителей золота в мире. Эта «еврейская чуйка» позволила ему сохранить в целостности все его 13,8 млрд долларов для скромного проживания в Израиле. При этом израильтяне все равно проявили свое гостеприимство – организация «Отдам даром» написала в Фейсбуке, что, как новому репатрианту, готова подарить еврею Прохорову мебель и кухонную посуду… Идет охота на Чубайса... И Кудрина заметили в Москве Еще одним знаменитым репатриантом стал «российский Зеленский» Максим Александрович Галкин – пародист, юморист, шоумен, телеведущий «Первого канала» и канала «Россия-1». В феврале 2022 года он открыто выступил против вторжения России в Украину – «Не может быть оправданий войне! Нет войне!» – и сразу после этого приехал, как сын еврейки, в Израиль на ПМЖ с супругой – народной артисткой СССР певицей Аллой Пугачёвой и двумя детьми. При этом в своих последних выступлениях в России он, шутя, рассказывал, как после избрания шоумена Зеленского президентом Украины резко изменилось отношение российских чиновников и к нему, Галкину – многие губернаторы перешли с ним на «вы» и стали кланяться при встречах… В апреле, после своих успешных концертов в Израиле, Галкин снова выступил против действий России в Украине и сообщил о переводе части заработанных денег в фонд помощи украинским беженцам.

И, наконец, последней сенсацией стало вчерашнее, 5 мая, прибытие в Израиль Анатолия Борисовича Чубайса, бывшего активиста горбачевской перестройки, соратника Егора Гайдара и председателя Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом, руководителя избирательной кампании президента Ельцина и его администрации, бывшего первого вице-премьера и министра финансов РФ, председателя правления РАО «ЕЭС России», генерального директора государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» и, наконец, до 25 марта с.г. – члена совета директоров АФК «Система» и специального представителя Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 19 марта Анатолий Чубайс покинул Россию и вместе с женой Авдотьей Смирновой, кинорежиссером и телеведущей, улетел через Турцию в Италию, где в их собственности имеется, по свидетельству российских СМИ, вилла на берегу Лигурийского моря между Генуей и Флоренцией. Сведений о финансовом состоянии Чубайса в открытом доступе нет, но известно, что в последнее время он получал «примерно 1 620 000 000 рублей в год» и состоял в числе самых высокооплачиваемых государственных менеджеров РФ. Другое дело – состояние эмоциональное. Еще в ноябре 2004 года в интервью The Financial Times Чубайс заявил: «Мне известно по крайней мере о трёх заказах на моё убийство… Когда каждый день, возвращаясь домой, допускаешь, что за углом может стоять убийца с противотанковым гранатомётом, то восприятие политических рисков меняется». Спустя полгода, в марте 2005 года на Чубайса было совершено новое покушение. На пути следования его автомобиля сработало взрывное устройство мощностью от 3 до 12 кг в тротиловом эквиваленте, а затем последовал обстрел из автоматов. Чубайса и его спутников спасло то, что автомобиль, в котором они находились, был бронирован.

Нетрудно предположить, что нынешний побег из России правительственного чиновника такого уровня, как Чубайс, который знает всю подноготную кремлевских властителей за последние сорок лет и лично планировал финансовое, промышленное и научное развитие страны – большая находка для Ми-6, FBI и крупнейших американских и европейских издательств, а потому – первостепенная цель нового применения «Новичка» или взрывных устройств мощностью от 3 до 12 кг в тротиловом эквиваленте. Понимая это, Анатолий Борисович и Авдотья Сергеевна решили побыстрей убраться из-под защиты итальянских карабинеров на берегу Лигурийского моря в более надежное место. И если раньше то, что еврейство Анатолия Борисовича по материнской линии было чуть ли не главной причиной покушений на него русских националистов, то теперь еврейская мама оказалась очень кстати для переезда под защиту израильского Шабака где-нибудь в Герцлии на берегу Средиземного моря.