Премьер Беларуси сравнил санкции Запада с геноцидом
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что Запад пытается задавить республику экономически, и сравнил ограничения с геноцидом.
«Нас пытаются задавить экономически. Разорвать сложившиеся торговые связи, затруднить международные финансовые операции, сломать схемы промышленной кооперации. Как фашисты стреляли в санитарные машины, сегодня лицемерные западные поборники прав человека целенаправленно лишают белорусов доступа к жизненно важным лекарственным средствам. Это современный оскал геноцида», - сказал премьер-министр на торжественном собрании в Минске, приуроченном к празднованию Дня Победы. Слова главы правительства приводит его пресс-служба.