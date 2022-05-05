Российские военные «отомстили» за своего министра: «Кто вызывал Шойгу?» видео
Российские военнослужащие выложили в Сеть видео из здания Главного управления (ГУ) СБУ, куда в июле 2021 года на допрос вызывали министра обороны России Сергея Шойгу.
На кадрах видны разрушенные кабинеты, а голос за кадром вопрошает: «Кто вызывал Шойгу?».
Отметим, 18 июля 2021 года служба безопасности Украины (СБУ) вызывала на допрос министра обороны России Сергея Шойгу для того, чтобы вручить ему письменное подозрение и провести с ним процессуальные действия.
Министр обороны России обвинялся в «создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». СБУ требовала от генерала армии Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в Донецкой и Луганской областях. Повестку подписал старший следователь ГУ СБУ Тарас Бутенко.