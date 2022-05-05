В результате взрыва газа в гаванском отеле Saratoga погибли девять человек, 40 получили ранения и 12 человек числятся пропавшими без вести, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель.

"На данный момент известно о девяти погибших и 40 раненых. Наши глубочайшие соболезнования и искреннее содействие семьям и друзьям погибших", - написал политик в своем блоге в Twitter.

Сильным взрывом в Гаване в пятницу было разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия. По информации СМИ, один из 13 человек, пропавших без вести в результате этого взрыва, был извлечен живым из-под завалов.

Издание кубинской компартии Granma сообщило, что взрыв произошел на кухне отеля в результате утечки из баллона со сжиженным газом. Взрывной волной разрушен фасад гостиницы до высоты пятого этажа, пострадали соседние строения. Спасателям приходится укреплять конструкции здания, чтобы продвигаться по завалам в поисках выживших.

Министр туризма Хуан Гарсия сообщил журналистам, что отель Saragota не был заселен и готовился к открытию 10 мая.