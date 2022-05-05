Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для разблокирования переговоров с Россией является отвод российских войск к позициям по состоянию до 24 февраля. Также он отметил, что уничтожение людей на «Азовстали» сделает невозможными любые переговоры с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП Украины.

«Чтобы нам нормально начать говорить, надо восстановить ситуацию, которая была до полномасштабного вторжения – до 24 февраля. Им надо отойти на те временные контактные линии или разграничительные линии, и отойти туда войсками», - сказал Зеленский.