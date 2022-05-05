Умер актер из сериала «Друзья»
Американский актер Майк Хагерти, который сыграл в сериале «Друзья», умер в возрасте 67 лет. Об этом в пятницу сообщила его коллега, актриса Бриджит Эверетт, на своей официальной странице в Twitter.
«С большой печалью семья Хагерти объявила о его смерти вчера в Лос-Анджелесе», - говорится в заявлении актрисы Эверетт.
Причина смерти не уточняется.
Майк Хагерти наиболее известен своей повторяющейся ролью управляющего зданием, мистера Тригера, в сериале «Друзья».
«Друзья» рассказывают о жизни шестерых приятелей из нью-йоркского района Манхэттен. Сериал транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 года по май 2004 года. Всего было снято 236 эпизодов. Сериал получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».