Умер актер из сериала «Друзья»

Американский актер Майк Хагерти, который сыграл в сериале «Друзья», умер в возрасте 67 лет. Об этом в пятницу сообщила его коллега, актриса Бриджит Эверетт, на своей официальной странице в Twitter.

«С большой печалью семья Хагерти объявила о его смерти вчера в Лос-Анджелесе», - говорится в заявлении актрисы Эверетт.

Причина смерти не уточняется.