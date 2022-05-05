Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о безуспешной попытке контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка Луганской области.

Он также опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов передает "противнику большой привет" и благодарит за оставленное оружие. На видео Алаудинов говорит, что украинцы отправляют на "спецоперацию" стариков и пенсионеров, которые "зазря погибают". По его мнению, "украинский народ скоро так закончится", а Запад готов воевать "до последнего украинца".

"Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. "Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось", - написал Кадыров.