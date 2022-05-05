Зеленский рассказал, кто привлечен для спасения украинских военных из «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что для спасения украинских военных, которые защищаются на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, вовлечены влиятельные посредники и государства. Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения.

«Продолжаем эвакуационную миссию из Мариуполя, именно из «Азовстали» при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста. В течение дня наша команда организовывала спасение для более чем 40 гражданских людей – женщин и детей (ранее сообщалось о 50 человеках – ред.) Надеемся, что вскоре они смогут прибыть уже на безопасную территорию после двух месяцев под обстрелами, просто под землей – в укрытиях», - сказал Зеленский.

«Работаем также над дипломатическими вариантами для спасения наших военных, которые остаются еще на «Азовстали». Привлечены влиятельные посредники. Влиятельные государства», - отметил глава государства.