Внештатный корреспондент немецкого издания Die Welt Марина Овсянникова, которая ранее прервала прямую трансляцию программы «Время», устроив в эфире акцию протеста против войны в Украине, обратилась к россиянам. Соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Instagram.

"Этот пост для моих друзей из России. Поговорила сегодня с некоторыми из вас. Всеобщая апатия, молчание и уныние. "От нас ничего не зависит, мы уже адаптировались к новой реальности", - говорили вы мне.

"Стараемся поменьше говорить о войне, боимся потерять хоть какую-то работу". Вот именно с нашего молчаливого согласия и происходят самые ужасные вещи в мире. Пожалуйста, не молчите!

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P.S. На фото пограничный пункт "Паланка" на молдавско-украинской границе. Тысячи беженцев, глобальный гуманитарный кризис в Европе. Друзья, неужели, находясь в России, вы этого всего не видите?" - написала М.Овсянникова.