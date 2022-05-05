Колебания температуры, жаркие дни, холодные ночи, проливные дожди, наводнения, град или повышенная влажность – все эти природные факторы негативно влияют на различных отраслях сельского хозяйства. В результате падает производительность, растет себестоимость продукции, а фермеры теряют порой десятками тысяч манатов. Вот почему для аграрного сектора так важны точные прогнозы погоды. Особенно, в период, когда все больше последствия глобального изменения климата.

Фермеры, опрошенные haqqin.az, сказали, что прогноз погоды синоптиков действительно имеет для них решающее значение. Тем печальнее, что информация, которую фермеры получают со своих смартфонов, часто бывает обманчивой и неточной.

Сабирабадский фермер Афрас Аскеров говорит, что если синоптики, к примеру, обещают дожди, то он сажает хлопчатник относительно неглубоко. Но когда этот прогноз не подтверждается, большая часть рассады не всходит. Не говоря уже о том, что фермеры, оповещенные синоптиками о проливных дождях, не орошают вовремя свои поля.

«В прошлом году мы планировали урожай зерновых на уровне 50 центнеров с гектара, - рассказал Афрас Аскеров. - Поверив прогнозам синоптиков о сухой погоде, мы полили поля в третьей декаде мая. А потом зарядили проливные дожди и урожайность упала до 30 центнеров. В развитых странах фермерам предоставляется на платной основе точный прогноз погоды по местности, на основе которого они строят свой бизнес. Мы тоже готовы платить за точные прогнозы. Но за что платить, если наши синоптики ошибаются без малого десять раз в месяц…».

Ровшан Мамедов, фермер из Товузского района, сказал, что точные прогнозы погоды необходимы также для выращивания фруктов и овощей.

«В прошлом году с учетом прогноза мы обработали огород, а меньше, чем через час прошел дождь, - делится фермер. - В итоге смыло все удобрения. Вы только представьте ущерб, который был нанесен. Иногда прогнозируют дождь, но мы не верим, что он будет, а потому не можем вовремя распылять пестициды».