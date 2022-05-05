Ошибки азербайджанских синоптиков наносят удары по сельскому хозяйству наши заметки
Как известно, для предпринимателей сельскохозяйственный сектор - достаточно высокая зона риска, напрямую зависящая от погодных условий.
Колебания температуры, жаркие дни, холодные ночи, проливные дожди, наводнения, град или повышенная влажность – все эти природные факторы негативно влияют на различных отраслях сельского хозяйства. В результате падает производительность, растет себестоимость продукции, а фермеры теряют порой десятками тысяч манатов. Вот почему для аграрного сектора так важны точные прогнозы погоды. Особенно, в период, когда все больше последствия глобального изменения климата.
Фермеры, опрошенные haqqin.az, сказали, что прогноз погоды синоптиков действительно имеет для них решающее значение. Тем печальнее, что информация, которую фермеры получают со своих смартфонов, часто бывает обманчивой и неточной.
Сабирабадский фермер Афрас Аскеров говорит, что если синоптики, к примеру, обещают дожди, то он сажает хлопчатник относительно неглубоко. Но когда этот прогноз не подтверждается, большая часть рассады не всходит. Не говоря уже о том, что фермеры, оповещенные синоптиками о проливных дождях, не орошают вовремя свои поля.
«В прошлом году мы планировали урожай зерновых на уровне 50 центнеров с гектара, - рассказал Афрас Аскеров. - Поверив прогнозам синоптиков о сухой погоде, мы полили поля в третьей декаде мая. А потом зарядили проливные дожди и урожайность упала до 30 центнеров. В развитых странах фермерам предоставляется на платной основе точный прогноз погоды по местности, на основе которого они строят свой бизнес. Мы тоже готовы платить за точные прогнозы. Но за что платить, если наши синоптики ошибаются без малого десять раз в месяц…».
Ровшан Мамедов, фермер из Товузского района, сказал, что точные прогнозы погоды необходимы также для выращивания фруктов и овощей.
«В прошлом году с учетом прогноза мы обработали огород, а меньше, чем через час прошел дождь, - делится фермер. - В итоге смыло все удобрения. Вы только представьте ущерб, который был нанесен. Иногда прогнозируют дождь, но мы не верим, что он будет, а потому не можем вовремя распылять пестициды».
Мамедов добавил, что сам не знает, какому источнику верить, ведь мобильные приложения на смартфонах показывают совершенно разные прогнозы.
Другой фермер сказал, что ему посоветовали купить дорогой смартфон на базе Android. Но даже на нем точность прогнозов равна пятидесяти процентам.
«Богу виднее, - считает фермер. - Я сам слежу за природой, и она дает мне более точную информацию».
Фермеры считают, что точное прогнозирование погоды является ключевым вопросом, особенно, в то время, когда наблюдаются негативные последствия глобального изменения климата.
Как сообщила haqqin.az Умайра Тагиева, глава Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, точность прогнозов по регионам проверяется и анализируется в конце каждого месяца. Согласно оценке Всемирной метрологической организации по странам, хорошим показателем является прогноз на уровне 94 процентов в месяц или год.
«Наши прогнозы точны на 92, а в некоторых случаях на 94 процента, — утверждает Тагиева. - Прогнозы погоды по телефонам не являются продуктом Национальной гидрометеорологической службы. Для сравнения мы следим и за этими прогнозам, но они ощутимо отличаются, как показателями скорости ветра, так и количеством осадков и температурой. Фермеры должны знать, что прогнозы на мобильных телефонах официальной информацией не являются».
По словам Умайры Тагиевой, прогнозы погоды должны даваться по климатическим зонам, а не по отдельным районам и селам. К примеру, в Саатлах и Сабирабаде может быть сухо, а в соседнем районе пойдет дождь.
“По международной методике прогноз Гидрометслужбы Азербайджана по Аранской зоне оправдал себя на 100 процентов», - утверждает Тагиева и добавляет, что в мировой практике точность в прогнозах, которую так хотят видеть азербайджанские фермеры, давно уже стала нормой. В частности, радары дают информацию об изменении погоды на 3-4 часа вперед.
«Мы тоже работаем в этом направлении, - говорит Тагиева, – и установили радары на Большом Кавказе в Шемахе, а также на Малом Кавказе, откуда передаем информацию в органы исполнительной власти. В ближайшее время охват этой работы будут расширен. Фермеры не должны полагаться на прогнозы синоптиков, которые поступают на приложения для смартфонов. На нашем сайте есть конкретная информация по аграрному сектору и ею можно пользоваться абсолютно бесплатно. Для подготовки более точных прогнозов погоды национальная гидрометеорологическая служба закупает метеостанции на базе современных технологий. Уже закуплены две специализированные агрометеорологические станции, с помощью которых можно узнать влажность почвы, температуру и другую информацию по любой местности. Это - пилотный проект, рассчитанный на применение «умных технологий» на освобожденных территориях. В будущем такие технологии могут найти в Азербайджане широкое применение».