США назвали оружие, направленное в Украину

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Министерство обороны США обнародовало вооружение, которое поставляет Украине.

Что входит в новый пакет американской военной помощи Украине, о котором накануне объявил президент США Джо Байден?

Как сообщает ВВС, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что речь идет о 25 тысячах артиллерийских снарядах калибра 155 мм, трех подвижных контрбатарейных радарах AN/TPQ-36, оборудовании для создания радиоэлектронных помех, а также полевом оборудовании и неких запасных частях.

Подвижной контрбатарейный радар AN/TPQ-36

Это оружие, по мнению американского оборонного ведомства, адаптировано для удовлетворения критических потребностей Украины на данный момент, когда "российские войска продолжают наступление на востоке Украины".

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать имеющиеся у них инструменты, чтобы помочь Украине защитить себя", - сказано в заявлении.

Девятый пакет военной помощи, как ранее стало известно, оценивается в 150 млн долларов. Пентагон напоминает, что США уже выделили Украине около 4,5 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около 3,8 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.