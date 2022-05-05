США назвали оружие, направленное в Украину

Как сообщает ВВС, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что речь идет о 25 тысячах артиллерийских снарядах калибра 155 мм, трех подвижных контрбатарейных радарах AN/TPQ-36, оборудовании для создания радиоэлектронных помех, а также полевом оборудовании и неких запасных частях.

Что входит в новый пакет американской военной помощи Украине, о котором накануне объявил президент США Джо Байден?

Это оружие, по мнению американского оборонного ведомства, адаптировано для удовлетворения критических потребностей Украины на данный момент, когда "российские войска продолжают наступление на востоке Украины".

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать имеющиеся у них инструменты, чтобы помочь Украине защитить себя", - сказано в заявлении.

Девятый пакет военной помощи, как ранее стало известно, оценивается в 150 млн долларов. Пентагон напоминает, что США уже выделили Украине около 4,5 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около 3,8 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.