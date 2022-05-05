Азербайджанская нефть продолжает дорожать
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Согласно данным торгов, цена азербайджанской нефти выросла на $2,1 (1,8%) и составила $119,04 за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Согласно данным торгов, цена азербайджанской нефти выросла на $2,1 (1,8%) и составила $119,04 за баррель.
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