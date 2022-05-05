Байден недоволен утечками в военной сфере

Президент США Джо Байден раскритиковал военных за слив информации, в том числе по поводу обмена разведданными с Украиной, УНИАН.

По словам одного чиновника, в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден сказал, что такие сливы «отвлекают от нашей цели».

Другой чиновник сказал, что Байден передал, что утечки должны прекратиться. Байден говорил с официальными лицами на фоне обеспокоенности его администрации новостями, в частности о том, что Пентагон дал ВСУ точные координаты крейсера «Москва».

Некоторые представители администрации выразили обеспокоенность тем, что публичные разоблачения могут привести к эскалации конфликта, спровоцировав президента России Владимира Путина, и могут снизить эффективность обмена разведданными США с Украиной.