Служба Госбезопасности Азербайджана однозначно ответила России

«В последнее время представители Российской Федерации неоднократно, в том числе в рамках международных мероприятий, высказывали определенные мнения о деятельности в Азербайджане центров, якобы проводящих научные исследования по биологическому оружию при финансовой поддержке третьих стран». Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности.

В ведомстве отметили, что эти высказывания, выдвинутые без указания каких-либо фактов, вызывают определенное беспокойство среди азербайджанской общественности.

«В этой связи отмечаем, что в Азербайджане никогда не функционировали подобные научные центры, не проводились какие-либо исследования, которые могли бы нанести вред здоровью населения страны или граждан соседних государств. Вызывает сожаление, что такая информация, не подтвержденная азербайджанской стороной, озвучивается на международных мероприятиях, в том числе в ООН.

Также, исходя из партнерских отношений, мы выражаем готовность к расследованию конкретных фактов в случае предоставления их противоположной стороной по данному вопросу», - говорится в сообщении СГБ.