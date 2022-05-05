Массовые задержания сторонников Саакашвили в Грузии

Сотрудники МВД Грузии задержали по меньшей мере 22 сторонника экс-президента Михаила Саакашвили у здания правительства Аджарии в Батуми, передает информационное агентство Interpressnews.

Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение», братья экс-президента, а также их сторонники в пятницу вечером провели акцию у здания правительства Аджарии с требованием доставить Саакашвили в одну из зарубежных клиник на лечение.

Позже часть сторонников экс-президента отказалась расходиться и развернула палатки у здания правительства Аджарии с требованием доставить бывшего лидера на лечение в одну из клиник.

В субботу утром на место проведения митинга прибыли сотрудники полиции, которые стали разбирать палатки, из-за чего и возникла потасовка. Участники митинга задержаны в административном порядке и доставлены в отделения полиции.