«Челси» переходит от Абрамовича к американцу

Лондонский футбольный клуб «Челси» согласовал условия приобретения клуба консорциумом американского бизнесмена Тодда Боэли, говорится в клубном заявлении.

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что согласованы условия приобретения клуба новой группой собственников во главе с Тоддом Боэли, его компанией Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом», - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте клуба.

Отмечается, что из общей суммы инвестиций 2,5 млрд фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба. Эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели, как ранее заявил Роман Абрамович. Для перевода средств с замороженного банковского счета в Великобритании потребуется одобрение правительства Великобритании. Кроме того, 1,75 млрд фунтов новые владельцы вложат в развитие клуба. Ожидается, что сделка будет завершена в конце мая.

Владелец «Челси» бизнесмен Роман Абрамович ранее подпал под санкции, введенные многими странами в качестве ответа на действия России на территории Украины. В связи с этим он был вынужден выставить клуб на продажу, уступив весь контроль над сделкой правительству Великобритании.