США заявили о невозможности исключения России из Совбеза ООН

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Линда Томас-Гринфилд подтвердила невозможность лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности организации, передает РИА Новости.

«Они являются постоянным членом Совета Безопасности. Этого мы не можем изменить. Но мы можем изолировать их в этой позиции. И мы это сделали. Мы преуспели в их изоляции. Мы изолировали их в Совете Безопасности», - утверждает она.

По мнению Томас-Гринфилд, Вашингтон должен работать над совершенствованием организации и продолжать использовать этот орган для оказания давления.