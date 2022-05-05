25 тысяч человек: Украина обновила данные о потерях российской армии
«С начала полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли 25 100 военных, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Отмечается, что общие потери ВС России с 24 февраля по 7 мая составили:
- личный состав – 25 100 (+200) человек
- танки – 1 122 (+12)
- боевые бронированные машины – 2 713 (+27)
- артиллерийские системы – 509 (+7)
- РСЗО – 172 (+1)
- средства ПВО – 84 (+1)
- самолеты – 199
- вертолеты – 155
- автомобильная техника – 1 934 (+8)
- корабли/катера – 11
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17)
- специальная техника – 38
- крылатые ракеты – 90
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе», - добавили в Генштабе.