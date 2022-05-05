25 тысяч человек: Украина обновила данные о потерях российской армии

«С начала полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли 25 100 военных, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что общие потери ВС России с 24 февраля по 7 мая составили:

  • личный состав – 25 100 (+200) человек
  • танки – 1 122 (+12)
  • боевые бронированные машины – 2 713 (+27)
  • артиллерийские системы – 509 (+7)
  • РСЗО – 172 (+1)
  • средства ПВО – 84 (+1)
  • самолеты – 199
  • вертолеты – 155
  • автомобильная техника – 1 934 (+8)
  • корабли/катера – 11
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17)
  • специальная техника – 38
  • крылатые ракеты – 90

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе», - добавили в Генштабе.