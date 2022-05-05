Али Асадов: Азербайджан готов перевернуть страницу конфликта

«Помимо широкомасштабных восстановительных и строительных работ послевоенного периода, новые геополитические реалии укрепляют позиции Азербайджана в качестве регионального транспортно-логистического узла». Об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в газете «Азербайджан».

В статье отмечается, что открытие коммуникаций в регионе пойдет на пользу всем входящим в него странам и усилит роль Южного Кавказа в международных транспортных проектах.

«В этом контексте следует особо подчеркнуть важность Зангезурского коридора. Этот коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, также важен с точки зрения международных грузоперевозок.