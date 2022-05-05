Али Асадов: Азербайджан готов перевернуть страницу конфликта
«Помимо широкомасштабных восстановительных и строительных работ послевоенного периода, новые геополитические реалии укрепляют позиции Азербайджана в качестве регионального транспортно-логистического узла». Об этом говорится в статье премьер-министра Азербайджана Али Асадова, опубликованной в газете «Азербайджан».
В статье отмечается, что открытие коммуникаций в регионе пойдет на пользу всем входящим в него странам и усилит роль Южного Кавказа в международных транспортных проектах.
«В этом контексте следует особо подчеркнуть важность Зангезурского коридора. Этот коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, также важен с точки зрения международных грузоперевозок.
Как неоднократно отмечал глава государства, Азербайджан готов перевернуть страницу конфликта, начать переговоры по делимитации и демаркации границы, а также по мирному соглашению. Сегодня Азербайджан реализует концепции «умного управления», «зеленой энергетики», демонстрирует высокие технологии и современные подходы в проектах, интенсивно реализуемых за счет собственных средств на основе утвержденных генеральных планов по восстановлению наших освобожденных городов и районов», - пишет Асадов.
Как отметил премьер-министр, президент Ильхам Алиев непосредственно руководит грандиозными строительными работами на освобожденных землях.
«Построенные всего за восемь месяцев «Воздушные ворота Карабаха» – Физулинский международный аэропорт, строящиеся в Зангилане и Лачине международные аэропорты, «Дорога Победы» в Шушу, автомобильные дороги, туннели, построенные с высокой скоростью на территориях со сложным рельефом, не только придают значительный импульс развитию региона, но и способствуют созданию дорожно-транспортной инфраструктуры, имеющей стратегически важное значение», - написал Али Асадов.