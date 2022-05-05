«Россия потеряла на Донбассе как минимум один свой самый современный танк Т-90М. Восполнить такое оружие Москва не сможет из-за санкций». Об этом сообщает британская разведка.

Как отмечает издание Strana.ua, эта модель танка поступила на вооружение России в 2016. Она оснащена улучшенной броней, усовершенствованным орудием и современной системой навигации.

«Такие танки сейчас используются некоторыми подразделениями, воющими на Донбассе. В этих действиях Россия теряет свое самое современное вооружение, пополнить которое не сможет из-за санкций», - сообщила разведка Соединенного королевства.