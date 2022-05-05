Гепатит неизвестного происхождения распространяется по Европе

Примерно 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах ЕС, сообщает портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний.

«На момент 5 мая примерно 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте 16 лет и младше были зафиксированы в 15 странах ЕС – Европейской экономической зоны», - говорится в сообщении портала.

Больше всего случаев зарегистрировано в Италии и Испании – 35 и 22 соответственно. В Нидерландах и Дании выявлено по шесть случаев, в Ирландии – меньше пяти. В Португалии и Румынии число случаев на каждую страну составляет четыре, в Бельгии – три. По два случая зафиксировали в Австрии, на Кипре, во Франции и в Норвегии. В таких странах, как ФРГ, Польша, Словения, выявлено по одному случаю.