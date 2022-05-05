Гендиректор ФАО доволен азербайджанским Институтом безопасности пищевых продуктов

Лаборатории Института безопасности пищевых продуктов являются одними из самых передовых в мире. Об этом заявил находящийся в Азербайджане генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй.

Гендиректор подчеркнул, что исследования в созданных в институте лабораториях проводятся с высоким профессионализмом: «Я даже видел здесь оборудование последнего поколения, которому невозможно не позавидовать. Наряду с приборами и оборудованием, проверки проводятся с высоким профессионализмом на основе международных методов».

Цюй Дунъюй отметил, что деятельность таких лабораторий имеет большое значение для Азербайджана: «Персонал здесь также профессиональный, компетентный, а также имеет все необходимые условия и оборудование. В то же время Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций имеет специальные кодексы и руководящие принципы, которым очень важно следовать».