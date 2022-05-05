Столтенберг: Украина должна быть готова к жесткому наступлению российских войск

«В ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению российских войск. Речь идет о еще больших разрушениях важной инфраструктуры и жилых районов». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

При этом, по его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, потому что «украинские войска энергично защищают себя».

«Мы видим сильный контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска мужественны и знают, за что борются. Российские же войска страдают от плохого руководства, низкой морали, и многие не знают, за что они борются», - отметил Столтенберг.