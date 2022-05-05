В Приднестровье вновь слышны взрывы

МВД непризнанного Приднестровья сообщило об обстреле территории бывшего аэродрома у села Воронково Рыбницкого района в непосредственной близости от военных складов у села Колбасна, передает ТАСС.

Отмечается, что в районе бывшего аэродрома произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили.

В заявлении ведомства отмечается, что на месте были обнаружены воронки глубиной примерно в 1 м и диаметром в 25 см.