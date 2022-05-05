В Хмельницкой области Украины предотвратили российскую диверсию

«В Хмельницкой области военная контрразведка СБУ обезвредила диверсионно-разведывательную группу, которая состояла из трех человек». Об этом сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

По его словам, мужчины находились на постоянной связи с российскими кураторами и планировали диверсию в Хмельницкой области.

В частности, снимали на видео ракетные удары армии Российской Федерации и планировали устроить ряд диверсий по стратегически важным объектам региона.

В СБУ сообщили, что разведгруппы также были разоблачены и на территории других областей. По словам Дехтяренко, с начала войны СБУ ликвидировала более 140 диверсионных группировок и разоблачила четыре тысячи коллаборантов.