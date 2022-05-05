На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в селе Гобустан Апшеронского района. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности, в ходе осмотра места происшествия сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен один 100-мм снаряд учебно-стрелкового характера и боеголовка для него.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для их обезвреживания. В ходе дополнительного обыска на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.