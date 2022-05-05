При поддержке Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, Производственного объединения «Азеригаз», Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), Исполнительной власти Шамахинского района и ОАО «Банк Республика», а также по инициативе Молодежного общественного объединения «Социальная интеграция выпускников интернатов» в Шамахы открылось социальное предприятие в рамках проекта «Поддержка социального развития одиноких матерей».

В церемонии открытия приняли участие председатель Государственной службы занятости Мустафа Аббасбейли, генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев, глава исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов, первый заместитель председателя KOBIA Натиг Гасанов, председатель правления ОАО «Банк Республика» Тариэль Исмайлов, председатель общественного объединения «Социальная интеграция выпускников интернатов» Араз Ахмедов и другие официальные лица.

Участники мероприятия отметили, что целью социального предприятия является содействие усилению активного участия матерей-одиночек в общественной жизни, планированию и координации женских экономических и социальных инициатив, созданию возможностей для развития предпринимательства.