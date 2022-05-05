При поддержке Банка Республика открылось социальное предприятие для матерей-одиночек фото
При поддержке Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, Производственного объединения «Азеригаз», Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), Исполнительной власти Шамахинского района и ОАО «Банк Республика», а также по инициативе Молодежного общественного объединения «Социальная интеграция выпускников интернатов» в Шамахы открылось социальное предприятие в рамках проекта «Поддержка социального развития одиноких матерей».
В церемонии открытия приняли участие председатель Государственной службы занятости Мустафа Аббасбейли, генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев, глава исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов, первый заместитель председателя KOBIA Натиг Гасанов, председатель правления ОАО «Банк Республика» Тариэль Исмайлов, председатель общественного объединения «Социальная интеграция выпускников интернатов» Араз Ахмедов и другие официальные лица.
Участники мероприятия отметили, что целью социального предприятия является содействие усилению активного участия матерей-одиночек в общественной жизни, планированию и координации женских экономических и социальных инициатив, созданию возможностей для развития предпринимательства.
В рамках проекта в первую очередь были привлечены матери-одиночки и многодетные матери. Подходящие кандидаты прошли бизнес-тренинг от KOBIA и было проведено оценивание их навыков в конце обучения. В проекте по «Поддержке самозанятости», реализуемого Государственной службой занятности, Банк Республика безвозмездно предоставил участникам проекта швейное оборудование.
Одно из помещений на базе ПО «Азеригаз» было отремонтировано и сдано в пользование участниками проекта в форме социального предприятия. На следующем этапе Исполнительная власть Шамахинского района окажет поддержку в реализации продукции, которая будет производиться на данном предприятии.
Согласно Закону «О занятости», социальное предприятие – это специализированное юридическое лицо, созданное для обеспечения занятости лиц с особыми потребностями в социальной защите и испытывающих сложности с трудоустройством.
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