В Волчанске подняли российский флаг, Генпрокуратура Украины заявила о госизмене
Харьковская прокуратура заочно сообщила о подозрении в государственной измене жителю захваченного Волчанска, передает TSN.
Отмечается, что мужчина наладил сотрудничество с представителями Российской Федерации, а также решил помогать им. Украинец организовывал деятельность дислоцированных в Волчанске российских войск.
Подозреваемый в госизмене организовал разграбление одной из воинских частей Национальной гвардии, мясокомбината и автозаправочных станций. В то же время снабжал материальными ресурсами российских военных.
Кроме того, в марте 2022 года он организовывал сбор подписей за отставку действующего городского головы города. Также осуществил показательное поднятие российского триколора на флагшток возле Дома культуры Волчанского городского совета.