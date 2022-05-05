В Волчанске подняли российский флаг, Генпрокуратура Украины заявила о госизмене

Харьковская прокуратура заочно сообщила о подозрении в государственной измене жителю захваченного Волчанска, передает TSN.

Отмечается, что мужчина наладил сотрудничество с представителями Российской Федерации, а также решил помогать им. Украинец организовывал деятельность дислоцированных в Волчанске российских войск.

Подозреваемый в госизмене организовал разграбление одной из воинских частей Национальной гвардии, мясокомбината и автозаправочных станций. В то же время снабжал материальными ресурсами российских военных.

Кроме того, в марте 2022 года он организовывал сбор подписей за отставку действующего городского головы города. Также осуществил показательное поднятие российского триколора на флагшток возле Дома культуры Волчанского городского совета.