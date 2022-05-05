Детали закрытых переговоров Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна мы приподняли завесу
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян грубо нарушил нормы дипломатического этикета и фактически не только раскрыл предмет закрытых переговоров в Брюсселе с уполномоченным представителем правительства Азербайджана, помощником президента Хикметом Гаджиевым, но и намеренно исказил суть переговоров.
А.Григорян в поисках попыток снижения высокого градуса внутриполитической напряженности поставил под угрозу формат прямых переговоров Армении с Азербайджаном.
Секретарь Совбеза своевольно и безответственно навязал официальному Баку «понимание» необходимости переговоров по новой повестке. Как известно, накануне брюссельских переговоров в верхах, Азербайджан в безусловном порядке выдвинул пять пунктов окончательного урегулирования. И переговоры президента Азербайджана с армянским премьером при посредничестве Шарля Мишеля прошли именно на основе выдвинутой И.Алиевым новой повестке дня. Продиктованная Алиевым повестка была принята и Николом Пашиняном, открыто заявившем об отсутствии альтернативы в вопросе признания территориальной целостности Азербайджана.
Однако А.Григорян стараясь дезавуировать нападки национал-реваншистской части армянского общества, вложил в уста Хикмета Гаджиева «понимание», что наряду с пятью принципами принятыми Пашиняном, Баку готов рассмотреть и «шесть» новоиспеченных принципов в Ереване. Дескать Гаджиев осознает, что надо создать общий армяно-азербайджанский пакет, на основе которого и продолжатся переговоры Алиева с Пашиняном.
Нынешнее армянское правительство в очередной раз продемонстрировало меру своей низкой политической и социальной ответственности, обнародовав на главной политической авансцене армянской власти – Театральной площади извращенные и перевернутые в воспаленном воображении детали переговоров.
Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, Хикмет Гаджиев не выражал никакого понимания и тем более взаимопонимания относительно будущей повестки и судьбы переговоров. К тому же, в ближайшее время президент И.Алиев не планирует и не готовится к встрече с Пашиняном.
С другой стороны – давайте представим себе гипотетически, что Гаджиев все же на закрытых переговорах и допустил возможность обсуждения армянских предложений. С каких пор власть громогласно заявляет о деталях закрытого судьбоносного переговорного процесса? И кто после этого станет всерьез что-либо обсуждать с Пашиняном и Григоряном?
Пашинян с Григоряном настолько подмочили свою репутацию в Баку, что официальные представители правительства не станут отвечать и комментировать безответственную интерпретацию переговоров в Брюсселе.
Haqqin.az стало известно, что Хикмет Гаджиев вел переговоры с Григоряном лишь в рамках принятых Пашиняном пяти принципов урегулирования и нормализации.
И уполномоченный представитель Азербайджана в очередной раз в ясной и четко изложенной форме дал понять секретарю Совбеза Армении, что окончательное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и будущая нормализация отношений зависит от готовности правительства Пашиняна признать территориальную целостность Азербайджана. Если Армения ставит под сомнение суверенитет и целостность Азербайджана, то официальный Баку, в свою очередь, не признает территориальную целостность Армении. Правительство Азербайджана поставило вопрос ребром! Или – или… Выбор за Ереваном. Некуда больше юлить.
Хикмет Гаджиев и в этот раз довел до Григоряна, что вопрос Карабаха не был и не будет предметом обсуждений на переговорах с Арменией, поскольку является сугубо внутренним делом Азербайджана.
Армения потерпела сокрушительное поражение в 44-дневной войне, и как выразился накануне первый президент этой страны Левон Тер-Петросян, с треском капитулировала. Страна-капитулянт не вправе и не может диктовать свои условия, и ей бы пора адекватно оценить, принять и смириться с существующей реальностью. Сделать правильные выводы. И спасти собственный народ от следующей и более глобальной катастрофы.
Хикмет Гаджиев однозначно, недвусмысленно и прямо заявил Григоряну, что любые дальнейшие попытки МИД Армении по нагнетанию ситуации вокруг государственного суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также беспочвенное и необоснованное манипулирование вопросами, которые относятся к внутренним делам Баку, будут расценены, как выдвижение новых территориальных претензий со стороны Армении…
Еще один немаловажный вопрос – что же охватывают шесть новых принципов, выдвинутых правительством Пашиняна в ответ на азербайджанскую повестку брюссельского формата переговоров? Армянской общественности будет небезынтересно узнать, что это в большей мере – не новые принципы урегулирования, а скорее – реакция на предложения правительства Азербайджана. Самое важное, в озвученных Григоряном шести принципах указывается черным по белому: Армения не имеет территориальных притязаний к Азербайджану…
На встрече двух уполномоченных правительств была достигнута лишь одна договоренность – необходимость проведения специалистами ЮНЕСКО мониторинга памятников исторического и культурного наследия азербайджанцев в Армении. Азербайджан находится в ожидании исполнения этой договоренности: когда ЮНЕСКО запечатлеет вандализм и разрушения азербайджанских и мусульманских памятников истории на древней азербайджанской земле?!