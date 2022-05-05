Эйнулла Фатуллаев 14:42

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян грубо нарушил нормы дипломатического этикета и фактически не только раскрыл предмет закрытых переговоров в Брюсселе с уполномоченным представителем правительства Азербайджана, помощником президента Хикметом Гаджиевым, но и намеренно исказил суть переговоров. А.Григорян в поисках попыток снижения высокого градуса внутриполитической напряженности поставил под угрозу формат прямых переговоров Армении с Азербайджаном.

Секретарь Совбеза своевольно и безответственно навязал официальному Баку «понимание» необходимости переговоров по новой повестке. Как известно, накануне брюссельских переговоров в верхах, Азербайджан в безусловном порядке выдвинул пять пунктов окончательного урегулирования. И переговоры президента Азербайджана с армянским премьером при посредничестве Шарля Мишеля прошли именно на основе выдвинутой И.Алиевым новой повестке дня. Продиктованная Алиевым повестка была принята и Николом Пашиняном, открыто заявившем об отсутствии альтернативы в вопросе признания территориальной целостности Азербайджана. Однако А.Григорян стараясь дезавуировать нападки национал-реваншистской части армянского общества, вложил в уста Хикмета Гаджиева «понимание», что наряду с пятью принципами принятыми Пашиняном, Баку готов рассмотреть и «шесть» новоиспеченных принципов в Ереване. Дескать Гаджиев осознает, что надо создать общий армяно-азербайджанский пакет, на основе которого и продолжатся переговоры Алиева с Пашиняном. Нынешнее армянское правительство в очередной раз продемонстрировало меру своей низкой политической и социальной ответственности, обнародовав на главной политической авансцене армянской власти – Театральной площади извращенные и перевернутые в воспаленном воображении детали переговоров. Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, Хикмет Гаджиев не выражал никакого понимания и тем более взаимопонимания относительно будущей повестки и судьбы переговоров. К тому же, в ближайшее время президент И.Алиев не планирует и не готовится к встрече с Пашиняном. С другой стороны – давайте представим себе гипотетически, что Гаджиев все же на закрытых переговорах и допустил возможность обсуждения армянских предложений. С каких пор власть громогласно заявляет о деталях закрытого судьбоносного переговорного процесса? И кто после этого станет всерьез что-либо обсуждать с Пашиняном и Григоряном?