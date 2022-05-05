Стартовал финальный этап Республиканской предметной олимпиады фото
7 мая состоялся финальный тур республиканской предметной олимпиады по азербайджанскому языку и литературе, истории и географии, в котором приняли участие более 300 учеников.
Результаты будут объявлены на сайте olimpiada.edu.az после проверки.
Следует отметить, что целью организации олимпиад является выявление талантливых учеников, повышение интереса учащихся к соответствующим предметам, создание условий для демонстрации учениками своих знаний и навыков на основе принципов здоровой конкуренции.