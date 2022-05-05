Закир Гасанов приказал: повысить интенсивность мероприятий по боевой подготовке, учений и тренировок!

В субботу, 7 мая, состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в котором приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиры воинских объединений, передает haqqin.az.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании был проведен подробный анализ оперативной обстановки на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне, даны конкретные поручения по усилению материально-технического, инженерного и другого боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности и повышению бдительности личного состава.

З.Гасанов дал указания командующим видами войск в связи с повышением интенсивности мероприятий по боевой подготовке, учений и тренировок, передал соответствующие поручения по укреплению боевых позиций и окоп, а также по поддержанию путей снабжения в постоянном рабочем состоянии.