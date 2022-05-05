Макрон вступил в должность президента Франции и пообещал сделать ее более независимой

Эммануэль Макрон официально снова вступил в должность президента Франции на пять лет, передает РИА Новости.

Церемония инаугурации проходила в Елисейском дворце. На нее были приглашены около 450 человек, среди них – экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Переизбранный на второй срок Макрон в своем первом выступлении после инаугурации пообещал неустанно действовать, чтобы Франция стала более независимой нацией. По словам Макрона, «осознание серьезности переживаемых времен сопровождает» его, начиная с событий в Европе и заканчивая пандемией и экологической чрезвычайной ситуацией.

«Редко наш мир и наша страна сталкивались с таким сочетанием вызовов... Народ Франции выбрал четкий проект будущего, республиканский и европейский проект, проект независимости в дестабилизированном мире, проект научного, социального и экологического прогресса», - сказал он.