В Италии арестована яхта, которую связывают с российскими властями

В итальянском порту Марина-ди-Каррара в Тоскане задержали 140-метровую яхту «Шахерезада» («Scheherazade»), владелец которой, по версии итальянских следователей, связан с властями России, передает Медуза со ссылкой на Министерство экономики и финансов Италии.

Расследование итальянских властей «выявило наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца судна «Шахерезада» с видными представителями российского правительства и с другими субъектами», в отношении которых ЕС ввел санкции из-за войны в Украине, говорится в сообщении министерства.

Комитет финансовой безопасности Италии, который следит за соблюдением санкционного режима ЕС, предложил включить владельца суперяхты в санкционный список по Украине. До принятия этих ограничительных мер министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко принял решение заморозить актив.