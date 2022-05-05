Хулуси Акар: Турция не допустит ущемления своих прав и интересов в регионе

Турецкий министр отметил, что в отличии от греческой стороны, турецкие ВМС спасают жизни мигрантов и беженцев, не оставляя их на погибель посреди моря.

«Анкара не допустит формирования в регионе статус-кво ущемляющего интересы Турции». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

В качестве последнего примера, он напомнил о действиях турецкого фрегата Gökçeada, команда которого спасла 17 нелегальных мигрантов у берегов ливийского города Мисрата.

«Эти и другие факты являются доказательствами вклада турецкой армии в мир и стабильность в различных регионах мира. Наши военные моряки – предмет гордости турецкого народа, стражи безопасности морских рубежей Турции, носители принципов гуманизма», - отметил Акар.

По его словам, позиция Турции основана на нормах международного права и готовности к обсуждению проблем путем диалога.

«Несмотря на мирные устремления Турции, Афины продолжают провокации и не отказываются от агрессивной риторики. Мы не допустим ущемления прав и интересов Турции в регионе. Для этого у нас есть и решимость, и потенциал», - подчеркнул Акар.