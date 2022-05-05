В Индии усилена защита посольства Израиля из-за сообщений о готовящемся теракте

Из-за угрозы террора повышена боеготовность в израильском посольстве в столице Индии, Нью-Дели. Это посольство считается одним из самых крупных и самых важных диппредставительств Израиля в мире, передают «Вести Израиля».

Камеры наблюдения вокруг посольства задействованы 24 часа в сутки. Окружающие посольство дороги частично закрыты для движения транспорта. Охрана усилена местными полицейскими и представителями израильских сил безопасности.

Боеготовность повышена на основании сообщения оппозиционного иранского телеканала Iran International, транслирующего из Великобритании на персидском языке (фарси). В нем утверждается, что Корпус стражей исламской революции планирует теракт против израильского диппредставительства в Нью-Дели.

Напомним, что около года назад возле посольства Израиля в Нью-Дели произошел взрыв. После этого местная полиция обнаружила на месте происшествия конверт, предназначенный для посла Израиля, на котором было упомянуто имя главы подразделения «Аль-Кудс» в КСИР Касема Сулеймани.