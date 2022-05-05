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На днях в Вене после двухмесячного перерыва состоялся третий раунд переговоров о нормализации турецко-армянских отношений, на которых спецпредставители Сердар Кылыч и Рубен Рубинян не смогли добиться прогресса. Ранее спецпосланники Анкары и Еревана встречались в Москве в январе и в Вене в феврале. Однако вооруженное вторжение России в Украину отодвинуло на второй план процесс турецко-армянского примирения.

По итогам последних переговоров, МИД Армении и Турции выступили, по сути, с аналогичными заявлениями, в которых говорится, что цель спецпредставителей – прийти посредством данного формата и «без предварительных условий» к полному урегулированию отношений между Турцией и Арменией. Известный эксперт Томас де Ваал, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, касаясь нормализации армяно-турецких отношений, отметил в интервью радиостанции «Голос Америки», что процесс этот идет очень медленно, назвав одной из причин этого позицию России. «С одной стороны, Москва заинтересована в возобновлении работы дорожной инфраструктуры на Южном Кавказе, - считает де Ваал, - но с другой опасается, что нормализация армяно-турецких отношений поставит под вопрос целесообразность российского военного присутствия в Армении». По мнению эксперта Фонда Карнеги, российские военные базы размещены на территории Армении, главным образом, для защиты от Турции. Отсюда и пристальное внимание русских к процессу турецко-армянского урегулирования, в котором Москва, по словам де Ваала, не заинтересована.

Эксперт уверен: и в Ереване, и в Анкаре осознают, что данный процесс касается только нормализации двухсторонних отношений и не включает в себя вопрос так называемого «геноцида армян», который, по мнению де Ваала, будет отложен на неопределенное будущее. «Очевидно, что проблема эта создает сложности, но, полагаю, у обеих сторон есть весомые политические и экономические причины, которые вынудят их в конечном счете двигаться вперед», - считает эксперт. Де Ваал выразил надежду, что позитивные сдвиги как в армяно-азербайджанских, так и в армяно-турецких переговорах могут дополнять друг друга. «Если будет достигнута договоренность об открытии дорог, которые начнутся из Азербайджана, пройдут через Мегринский район в Нахчыван, после чего вернутся через Армению в Гюмри и Карс, то это будет выгодно и Турции, и Армении, и Азербайджану, а также Ирану, - утверждает эксперт. – Не будем забывать, что Иран таким образом впервые за последние 30 лет будет связан с Южным Кавказом железной дорогой».

Профессор Армаган Гозкаман, заведующий кафедрой международных отношений Бейкентского университета в Турции, подчеркивает в своей статье для агентства Anadolu влияние российского фактора на нормализацию турецко-армянских отношений. По его словам, Россия заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией как с точки зрения стабильности в регионе, так для экономического развития Армении. Турецкий профессор отметил, что достигнутая 6 апреля в Брюсселе договоренность о начале мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией также является позитивным фоном для политического диалога Анкары с Ереваном. Гозкаман считает, что этот фактор дает определенные надежды, что переговоры между Турцией и Арменией не будут прерваны из-за, так называемого, «азербайджанского фактора». В то же время, Армаган Гозкаман, напоминая об армянской оппозиции, начавшей широкое протестное движение против Никола Пашиняна, подчеркивает, что в случае смены власти в Ереване будущее нормализации турецко-армянских отношений окажется под серьезной угрозой. «В этой связи политический процесс в Ереване можно считать решающим фактором для турецко-армянских переговоров, - считает профессор Гозкаман. – Процесс начался после того, как правительство Армении выразило готовность начать переговоры с Турцией без предварительных условий, оставив в стороне традиционные требования Еревана. Однако одним из ключевых факторов следующего раунда переговоров будет то, как оценивать события 1915 года». Политолог Амберин Заман в статье, опубликованной в издании Al-Monitor, подтвердил, что третий раунд переговоров между Турцией и Арменией результатов не дал.