Санду: Молдове ничего не угрожает, но власти не допустят дестабилизации

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдове сейчас ничего не угрожает, но власти продолжают внимательно следить за развитием событий и делают все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Обсудила с президентом Гитанасом Науседой ситуацию, сложившуюся в Молдове. Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими внешними партнерами и друзьями», - цитирует Санду «Ньюсмейкер».

Президент подчеркнула, что приоритет властей – это сохранение мира.

«Наши анализы и анализы наших партнеров показывают, что сегодня Молдове ничего не угрожает, но мы сохраняем бдительность. Приоритетом властей является сохранение мира, жизни и безопасности граждан», - заявила Санду.