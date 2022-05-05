Управление образования о скандальном фото с георгиевской лентой в бакинской школе
Бакинское управление образования внесло ясность касательно скандального фото, сделанного в средней школе №164 с георгиевской лентой. Отметим, что атрибуты на фото, сделанном во время урока, вызвали недовольство у ряда пользователей социальных сетей, сообщает haqqin.az.
В результате расследования со стороны управления выяснилось, что данное мероприятие было организовано в формате интерактивного урока только на уровне класса, по инициативе учителей начальных классов школы.
Подобные занятия, посвященные 9 Мая, проводились в школе в разные годы, а атрибуты, использовавшиеся на этих уроках, были сохранены в школе и повторно использованы в этом году.
В беседе с учителями школы они отметили, что мероприятие носило внутриклассный характер и они не ожидали, что оно вызовет такое серьезное беспокойство за пределами школы.
Управление образования города Баку довело до сведения учителей, а также администрации школы, что к подобным чутким вопросам необходимо относиться с особой ответственностью и вниманием.
Также управление поблагодарило общественность за внимательное отношение к случаям в общеобразовательных школах и попросило не спекулировать учащимися в подобных деликатных вопросах.