Управление образования о скандальном фото с георгиевской лентой в бакинской школе

Бакинское управление образования внесло ясность касательно скандального фото, сделанного в средней школе №164 с георгиевской лентой. Отметим, что атрибуты на фото, сделанном во время урока, вызвали недовольство у ряда пользователей социальных сетей, сообщает haqqin.az.

В результате расследования со стороны управления выяснилось, что данное мероприятие было организовано в формате интерактивного урока только на уровне класса, по инициативе учителей начальных классов школы.

Подобные занятия, посвященные 9 Мая, проводились в школе в разные годы, а атрибуты, использовавшиеся на этих уроках, были сохранены в школе и повторно использованы в этом году.